Mariah Carey se vuelve punk para darle entrada a la Navidad

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Mariah Carey ha anunciado de forma original la llegada de la Navidad a través de un video en el que interpreta un género musical poco común para ella, el punk. Esta novedosa presentación se produce en el contexto de la proximidad de las festividades decembrinas, justo después de la celebración de Halloween. A lo largo de los años, Carey se ha convertido en un ícono navideño, especialmente conocida por su interpretación de "All I Want for Christmas Is You", una canción que, a pesar de haber sido lanzada hace más de dos décadas, continúa siendo un éxito cada temporada.

Cada año, la artista lanza una campaña para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, coincidiendo con el repunte de su tema en las listas de popularidad. En los últimos años, ha aprovechado la notoriedad de su canción para introducir productos de temporada, como:

Pijamas

Esferas

Velas

Camisetas estampadas.

Este reciente anuncio sobre la venida de la Navidad marca un cambio en su estrategia habitual, ya que Carey optó por un enfoque que la presenta de manera diferente y más audaz.

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En el video, la intérprete es vista con un look punk, incluyendo medias de red, cabello teñido y maquillaje audaz, actuando junto a una banda de punk enfrente de una multitud celebrando Halloween. Durante la actuación, Carey despliega su rango vocal hasta alcanzar las siete octavas mientras canta "it's time", un momento curioso que contrasta con su tradicional imagen navideña. Posteriormente, la artista se transforma en su versión habitual, vistiendo un traje de lentejuelas rojo con pompones blancos, y se sitúa en un árbol de Navidad para interpretar su famoso villancico.

La representación de Carey no solo resalta su relevancia continua en la cultura pop durante las festividades, sino que también subraya su capacidad de innovar dentro de un formato que ha dominado. Este ingenioso giro en su presentación podría anticipar una nueva etapa en su campaña anual navideña, la cual sigue atrayendo atención y generando expectativas en la audiencia.