Gana amparo contra veto a rentas por plataformas

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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, ubicado en la Ciudad de México, ha otorgado un amparo a una propietaria de dos departamentos, quien había enfrentado restricciones para alquilar sus inmuebles a corto plazo a través de plataformas digitales. Al resolver el amparo indirecto 968/2025, el juez instruyó a la asociación de condóminos de un conjunto habitacional a convocar a una asamblea extraordinaria. Esta reunión deberá permitir escuchar las opiniones de todos los residentes para revisar y modificar el reglamento interno, con el objetivo de habilitar a la demandante para arrendar sus propiedades mediante estas plataformas.

La propietaria había expresado su descontento con la decisión de la Asamblea General de Condóminos, que había prohibido el alquiler en la modalidad de corto plazo, argumentando que la falta de una regulación clara sobre estas plataformas digitales representa riesgos en términos de seguridad y calidad de hospedaje, además de generar desigualdades fiscales en la comunidad.

El Juzgado Segundo de Distrito determinó que la Asamblea no puede alterar el reglamento del condominio para restringir a los propietarios el derecho a arrendar sus unidades a corto plazo por medio de aplicaciones digitales. En su fallo, se destacó que la libertad de trabajo es un derecho fundamental que está relacionado con la autonomía personal, permitiendo a los individuos optar por las actividades profesionales que mejor se ajusten a sus proyectos de vida. La sentencia subraya que la prohibición impuesta por la Asamblea es inconstitucional y afecta indebidamente el uso y disfrute de la propiedad privada de los propietarios en el condominio.

Este caso se inserta en un contexto más amplio de debate sobre la regulación del alquiler a corto plazo y su impacto en las comunidades urbanas, donde la coexistencia de visitantes y residentes permanentes a menudo suscita discusiones sobre la calidad de vida y la seguridad. La resolución del juzgado podría sentar un precedente en la interpretación de derechos de propiedad y los límites de la regulación condominial en torno al uso de plataformas digitales para el alquiler de propiedades.

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