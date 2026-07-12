"La 4T lucha por un país soberano"
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Río Grande, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en la Cuarta Transformación se lucha por un gobierno independiente y soberano.
Durante la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, claudia Sheinbaum Pardo declaró que "no hay nada que detenga" a las mexicanas y los mexicanos.
"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser; a las niñas, a las jóvenes, que siempre luchen por sus sueños. No hay nada que nos detenga a las mujeres", expresó.
"Tampoco hay nada que nos detenga (...) México es un país grandioso, y las mexicanas y los mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado, en Estados Unidos", continuó.
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"En la 4T luchamos porque México es un país independiente. México es un país soberano, luchamos por la libertad, la justicia social y la democracia, ese es el pueblo de México, esa es la Cuarta Transformación de la vida pública", indicó.
Antes, de visita en Gómez Palacio, Durango, la Presidenta aseguró que en su gobierno serán beneficiadas 11.5 millones de familias con el derecho a la vivienda.
Durante la entrega de Viviendas del Bienestar, Sheinbaum Pardo declaró que "no es que condonemos así nada más porque sí, es que eran créditos impagables por la manera en que fueron estructurados. O sea, antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo".
Al destacar la construcción de un millón 800 mil viviendas en su gobierno, la Mandataria acusó que en administraciones del pasado se construyeron viviendas sin servicios y alejadas, y ahora están abandonadas.
Destacó que también se quitaron requisitos para adquirir vivienda, créditos con tasa baja de interés para mejoramiento, disminución en las deudas y entrega de escrituras, entre otras acciones.
"En nuestro sexenio, en nuestro gobierno, van a ser 11.5 millones de familias beneficiadas en México con el derecho a la vivienda", prometió.
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