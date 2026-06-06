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"La búsqueda de Roxana Berenice es prioritaria"

Efectivos federales apoyan en la búsqueda de la periodista

Por EFE

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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"La búsqueda de Roxana Berenice es prioritaria"
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      Ciudad de México.- La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada hace tres días en su domicilio, es "prioritaria" y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales.

      En la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Coatzacoalcos, la titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que "ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento".

      Sin dar más detalles, Jiménez explicó que las fuerzas de seguridad están realizando recorridos de búsqueda por varios municipios de Veracruz, en los que también participan efectivos federales de la Secretaría de la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina o Guardia Nacional.

      "Además se están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima (...) En un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer", indicó la funcionaria de la Fiscalía de Veracruz.

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      Roxana Berenice Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, sur del estado, tras la irrupción violenta de un grupo de hombres armados en su domicilio, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes.

      Organismos internacionales como Artículo 19 o Amnistía Internacional exigieron a las autoridades federales y estatales "desplegar todos los recursos necesarios para su búsqueda", así como mantener informada a la familia de la víctima.

      Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos 28 periodistas se encuentran desaparecidos en México, una de las manifestaciones más extremas de la violencia contra el derecho a informar.

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