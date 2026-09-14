La gente está feliz: CSP

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Pachuca, Hgo.- Como parte de su gira de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país la gente está "feliz" y "contenta".

En el Domo de las Estrellas de Pachuca, Sheinbaum estimó que cerca de 133 mil personas han asistido a sus 18 asambleas de rendición de cuentas, hasta este domingo 13 de septiembre en Hidalgo.

"Estimamos que han sido cerca de 330 mil personas que han asistido en total a las asambleas de rendición de cuentas. Y, sobre todo, hay mucho entusiasmo, hay alegría", aseguró.

"Si no recordamos de dónde venimos, cuáles son las gestas heroicas de nuestro pueblo, nuestros héroes y heroínas, difícilmente sabemos cómo llegamos hasta aquí. y cómo tenemos que seguir, hacia dónde ir. Sólo el pueblo de México puede determinar su destino. Ninguna potencia extranjera, ninguna élite, puede determinar el destino del pueblo de México y de la patria", dijo.

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Gesta heroica

En otro evento, las Fuerzas Armadas refrendaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum su lealtad institucional y compromiso para contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo de México, así como preservar la soberanía nacional y defender la independencia e integridad del país.

Durante la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada por la Presidenta en el Altar a la Patria, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo que la defensa de México permanece como una convicción vigente desde los cadetes que enfrentaron la invasión estadounidense en 1847.

El general Trevilla destacó que la lealtad de las instituciones castrenses está vinculada con el mandato constitucional de proteger a la nación.