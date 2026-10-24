La libertad de expresión, bajo acecho: SIP

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Bogotá, Col.- En México la libertad de expresión se encuentra bajo acecho ante la persistente violencia contra periodistas, así como por procesos judiciales y medidas regulatorias. Además, durante este año también se registraron desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones para retirar o limitar información, señala el reporte anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que será presentado durante su 82 Asamblea General, que se celebra en la capital de Colombia.

De acuerdo con el informe, todas estas circunstancias afectan las condiciones para que en México se ejerza la libertad de expresión. En este contexto, la SIP da cuenta de algunos de los casos en los que periodistas han sido víctimas de asesinato, agresiones o amenazas.

La SIP expresó que otro foco de preocupación durante el periodo del reporte fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística y destacó el caso de la llamada Ley Serrano, en San Luis Potosí, así como la alerta que se disparó con la presentación del gobierno federal de lineamientos sobre derechos de las audiencias y sus posibles efectos nocivos sobre la libertad de expresión.

"El caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde una ley relacionada con el uso de inteligencia artificial derivó en procesos contra periodistas. Organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación".

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El informe también da cuenta de que la relación entre el gobierno federal y algunos medios de comunicación estuvo marcada por "confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital".

La SIP es una organización integrada por más de mil 300 medios impresos, televisoras, radios y medios digitales, asociaciones de prensa, entre otros.