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Las buscadoras protestan

Familiares de desaparecidos lograron acercarse al estadio

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Las buscadoras protestan
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      Ciudad de México.- Luego de cruzar puentes y avanzar en sentido contrario sobre Calzada de Tlalpan, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas lograron acercarse al Estadio Ciudad de México para manifestarse durante la inauguración del Mundial de Futbol.

      Primero llegaron hasta el cerco que se montó afuera de la estación del Tren Ligero Textitlán. Allí comenzaron a denunciar los casos de desaparición en el país; desplegaron varias mantas con los rostros y nombres de sus familiares, así como una enorme lona con decenas de fotografías de desaparecidos.

      En esa zona se registró una confrontación entre asistentes al partido y manifestantes por el uso de un puente peatonal. Luego, los colectivos cruzaron por un puente peatonal y se unieron a un segundo grupo que avanzaba sobre Calzada de Tlalpan, en sentido contrario a los autos, rumbo al recinto.

      Al llegar a la última línea, en el Circuito Azteca, las madres buscadoras se detuvieron frente al cerco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y continuaron las denuncias.

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      "Somos madres buscadoras que peleamos, que lloramos, que nos duele la desaparición, era lo único que les queríamos decir. En México ninguna persona está a salvo", dijo Yoltzi Martínez, madre buscadora, quien tomó la palabra al llegar al estadio.

      También se realizó un pase de lista de sus familiares desaparecidos para luego permanecer en el lugar, mientras que dentro del estadio se registraba la inauguración. Antes de que terminara el partido, las madres y personas buscadoras se retiraron. Detrás de ellas, un grupo de encapuchados y otros jóvenes causaron daños en instalaciones del Tren Ligero y a una estación de scooters y bicis, de las instaladas para la movilidad de asistentes al estadio.

      Por otra parte, integrantes del bloque antimundialista y presuntos integrantes de la UNAM se enfrentaron a policías capitalinos, luego de que éstos los replegaron por lanzar petardos cuando intentaron llegar al Estadio Ciudad de México.

      Desde las 08:00 horas, en el cruce de Avenida del Imán y Gran Sur el colectivo arribó para protestar contra la justa mundialista con cascaritas, pero a las 11:30 horas decidió caminar al estadio.

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