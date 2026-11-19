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El miércoles 18 de noviembre la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Diputados de México aprobó, por unanimidad, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Cámara de Diputados aprueba ley bienestar animal México

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), este nuevo marco jurídico reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de cuidado por parte del ser humano, con el objetivo de establecer reglas y bases que regulen el bienestar animal, garantizando el cuidado y protección de las especies.

El nuevo ordenamiento general establece los mínimos de bienestar que deben considerarse de forma obligatoria para los dueños de animales de compañía, bajo la regulación de cada entidad federativa, así como para la vida silvestre y los animales de autoconsumo, abasto y comercialización.

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Detalles confirmados sobre bienestar animal y sanciones

Los cinco dominios del bienestar animal para los propietarios de animales domésticos que incorpora el ordenamiento nacional están enfocados en las condiciones de vida de los animales:

- Nutrición: garantizar la proporción de alimento y agua potable, según la especie y condición corporal.

- Ambiente: ofrecer un espacio seguro, confortable y condiciones de vida dignas.

- Salud: brindar atención médica veterinaria y tratamiento de lesiones o enfermedades.

- Comportamiento: expresar conductas naturales, socializar y explorar, evitando restricciones indebidas.

- Estado mental: promover experiencias positivas y evitar situaciones de miedo, estrés o sufrimiento.

Entre sus disposiciones contempla sanciones por maltrato y actos de crueldad, que incluyen arrestos administrativos de hasta 36 horas y multas económicas que van de las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), 5 mil 865 pesos, hasta las 2 mil UMAs, 234 mil 620 pesos mexicanos.

Asimismo, el proyecto incorpora otras sanciones, como el decomiso de animales, clausura temporal de establecimientos como albergues o negocios, así como reparación de daños, que incluye la obligación de dar atención médica, gastos y rehabilitación física en caso de afectaciones a especies.

También se aprobó la creación de diferentes instrumentos nacionales de protección, como el Registro Nacional de Animales de Compañía y un Padrón de Personas Infractoras, que reunirá los datos de las personas que incurran en violaciones y conductas de maltrato y crueldad animal.

Asimismo, esta ley prohíbe las peleas de perros, el sacrificio de animales en espectáculos y regula su participación en actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. También regula la venta de animales, mediante restricciones en su comercialización ilegal en calles, mercados y tianguis.

Esta nueva iniciativa fue enviada a la representante del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).