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Este jueves se estrena "Recen por mí: la historia de Francisco", un documental, narrado por el propio Mario Bergoglio, que hace un repaso por algunos de los momentos clave en el historial sacerdotal del pontífice, a poco más de año y medio de su fallecimiento y de la llegada de León XIV a la silla de San Pedro.

Documental muestra historia sacerdotal y contexto histórico

Aunque el documental, dirigido por el argentino Facundo Bartucci, refiere, en su título, que narrará la vida del primer Papa latinoamericano, en realidad, también muestra imágenes de Jorge Mario Bergoglio, antes de ser nombrado sumo pontífice, el 13 de marzo del 2013.

Algunas de las imágenes muestran a un Jorge Mario de 64 años, época en que el entonces Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, en medio de la crisis que desplomó la economía de Argentina -en 2001- y que, por las propuestas de la población, orillaron al entonces presidente Fernando de la Rúa a dimitir a su cargo.

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Solidaridad de Bergoglio en tragedia Cromañón

El documental de Bartucci promete no sólo acercarse al legado del Papa Francisco, sino que, a través de los acontecimientos históricos que ocurrieron, simultáneamente, a su quehacer espiritual y religioso, comprender algunos fenómenos que han marcado la existencia, especialmente en su natal Argentina.

"Aprendamos de la historia, sobre todo de sus páginas negras, para no volver a cometer los errores del pasado", decía con insistencia el propio Bergoglio, tanto como solicitaba a los creyentes que rezaran por él, una de sus frases más memorables y que, repitió, en muchas ocasiones, después de hacer esa petición frente a miles de personas, el día en que fue nombrado papa, desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Bartucci, radicado en Milán, pensó en la importancia de contar la historia a las y los argentinos sobre el compromiso que Bergoglio sentía para con los suyos; un acontecimiento que es narrado, durante los 110 minutos de duración del documental, fue su solidaridad a todos aquellos que padecieron por la Tragedia de Cromañón, en 2004, cuando fallecieron alrededor de 194 personas, por asfixia, dentro de un foro en donde se llevaba a cabo conciertos y, se admitía, más personas de lo que permitía la capacidad del recinto.

Se trata de un documental de un argentino para los argentinos, quizá por eso, en ninguna sala de cines en México, ni de Latinoamérica, está anunciado en cartelera y sólo cuenta con proyecciones en cines argentinos; se desconoce, hasta el momento, si, eventualmente, la producción, distribuida por Moving Pics, llegará a streaming fuera del país.