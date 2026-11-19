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El actor mexicano Vadhir Derbez sumó una nueva denuncia penal por presunta violación contra una menor de edad, considerado delito grave, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes federales confirmaron que la acusación fue turnada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), encabezada por Maribel Bojorges Beltrán, para su análisis e integración.

Al momento, se desconoce si dicha instancia abrió una carpeta de investigación con miras a judicializar el asunto contra el hijo del actor y comediante Eugenio Derbez, en el ámbito federal.

Vadhir Derbez tiene una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de violación girada por un juez de la Ciudad de México (CDMX), a petición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

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Contra este mandamiento judicial, el actor promovió un juicio de amparo que le tocó conocer Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, quien le concedió la protección de la justicia para efectos de que el Ministerio Público del caso emitiera una nueva resolución en la que fundamente la necesidad de cautela.

Inconforme con la resolución, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJ de la Ciudad de México promovió un recurso de revisión contra dicha sentencia ante el Cuarto Tribunal Colegiado, el cual turnó el caso al magistrado José Rogelio Alanís García, uno de los líderes de los jueces inconformes con la reforma judicial.

Pero la impugnación no ha sido resuelta, debido a que el pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal dejó en lista la revisión del asunto, en la sesión del pasado 10 de noviembre.

De esta forma, el amparo concedido a Vadhir Derbez no está firme y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puede ejecutar la orden de captura que tiene en su contra derivado de la carpeta de investigación CIFIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00152/04-2026 que le abrió por violación.

El pasado 28 de octubre, el hijo de Eugenio Derbez solicitó al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal la protección de la justicia contra su captura, orden de aprehensión, peligro a la integridad física, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tormento, desaparición, malos tratos e incomunicación.

En consecuencia, el juzgador ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abstenerse de llevar a cabo dichos actos al concederle la suspensión de plano.