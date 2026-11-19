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Más de 10 mil hectáreas de la cuenca del lago de Pátzcuaro serán protegidas mediante un acuerdo entre los gobiernos federal y de Michoacán, que entregaron 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) a ejidos y comunidades de la región.

Acciones de la autoridad

La conservación de estas superficies contribuye a la captura de carbono, la regulación del clima, la prevención de la erosión y el mantenimiento del ciclo del agua, en una región donde convergen actividades agrícolas, forestales y turísticas.

Las nuevas áreas se incorporan al Corredor Biocultural de la cuenca del lago de Pátzcuaro, zona estratégica que conecta ecosistemas de montaña y valle en los municipios de Quiroga, Erongarícuaro, Uruapan, Ario, Turicato y Churumuco.

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Detalles confirmados

Los certificados fueron entregados a los ejidos de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco, como parte de una estrategia para preservar los recursos naturales y la biodiversidad.

El esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación permite que ejidos y comunidades establezcan compromisos formales para proteger sus territorios, con respaldo de las autoridades ambientales.

La entrega se realizó durante la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca, que reunió a 400 especialistas, investigadores, autoridades y ejidatarios, en una coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, 98 por ciento de la superficie boscosa de Michoacán se mantiene protegida mediante acuerdos y asambleas de ejidos y comunidades.

A nivel estatal, Michoacán suma más de 212 mil 909 hectáreas protegidas a través del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y cuenta con 36 Áreas Voluntarias de Conservación.