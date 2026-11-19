Gobiernos federal y Michoacano protegen más de 10 mil hectáreas en cuenca del lago de Pátzcuaro
La acción se realizó en la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Más de 10 mil hectáreas de la cuenca del lago de Pátzcuaro serán protegidas mediante un acuerdo entre los gobiernos federal y de Michoacán, que entregaron 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) a ejidos y comunidades de la región.
Acciones de la autoridad
La conservación de estas superficies contribuye a la captura de carbono, la regulación del clima, la prevención de la erosión y el mantenimiento del ciclo del agua, en una región donde convergen actividades agrícolas, forestales y turísticas.
Las nuevas áreas se incorporan al Corredor Biocultural de la cuenca del lago de Pátzcuaro, zona estratégica que conecta ecosistemas de montaña y valle en los municipios de Quiroga, Erongarícuaro, Uruapan, Ario, Turicato y Churumuco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles confirmados
Los certificados fueron entregados a los ejidos de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco, como parte de una estrategia para preservar los recursos naturales y la biodiversidad.
El esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación permite que ejidos y comunidades establezcan compromisos formales para proteger sus territorios, con respaldo de las autoridades ambientales.
La entrega se realizó durante la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca, que reunió a 400 especialistas, investigadores, autoridades y ejidatarios, en una coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, 98 por ciento de la superficie boscosa de Michoacán se mantiene protegida mediante acuerdos y asambleas de ejidos y comunidades.
A nivel estatal, Michoacán suma más de 212 mil 909 hectáreas protegidas a través del Sistema Estatal de Áreas de Conservación y cuenta con 36 Áreas Voluntarias de Conservación.
no te pierdas estas noticias
Cae "El Pagador", líder de célula criminal ligada a "Los Mayos"
El Universal
En el operativo se aseguraron armas, drogas y radios, además de la detención de líderes con antecedentes judiciales
Gobiernos federal y Michoacano protegen más de 10 mil hectáreas en cuenca del lago de Pátzcuaro
El Universal
La acción se realizó en la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca
Monreal califica de protagonismo fugaz denuncia del PAN sobre INE
El Universal
Monreal señala que la resolución del Tribunal Electoral podría acelerar la convocatoria para presidenta del INE.