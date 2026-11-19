Pide Coparmex a aspirantes propuestas claras y respeto
Abascal Sainz enfatizó la necesidad de procesos de transición sin sobresaltos
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Se espera que los aspirantes a los cargos deben dejar sus puestos de manera ordenada, sin sobresaltos y con procesos de transición correctos para dejar a sus sucesores ejerciendo la función pública.
Esto, de manera que el proceso electoral se debe llevar de manera tranquila y se eleve la calidad del debate público y que los ciudadanos puedan decidir, pidió la advirtió la presidenta local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ana María Abascal Sainz.
Añadió que México necesita políticos que ofrezcan sus contenidos claros y que permita a los ciudadanos decidir.
Precisó que la Coparmex mantiene su respeto a las diferentes plataformas políticas de los partidos y de los aspirantes, pero insistió en un debate que enriquezca, en un tono de respeto, de transparencia y de imparcialidad.
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El organismo empresarial, señaló, no asume alguna postura institucional relacionada con la separación o permanencia en el ejercicio del cargo público, porque cada aspirante tiene sus decisiones.
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