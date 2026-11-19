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Los exportadores mexicanos deben de aprovechar que se inicia una nueva era comercial con China para lograr llevar más productos nacionales a dicho país asiático.

José Medina Mora destaca nueva etapa comercial entre México y China

Desde Shenzen, China, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, dijo que, se con la reunión de los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Claudia Sheinbaum, arranca una nueva etapa entre ambas naciones.

En un videomensaje que difundió para dar a conocer el resultado de su participación en el Advisory Business APEC Council, que es parte del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), explicó:

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"Ahora nos tenemos que enfocar en cómo lograr vender más a China, compramos mucho y vendemos poco, así como hemos logrado ser el país que más vende a Estados Unidos, más que a China, Vietnam, Taiwán y Canadá, tenemos que aprender cómo venderle más a China, como Chile", añadió.

Exportaciones mexicanas a China y comercio bilateral en 2025

En el 2025 México exportó 10 mil 215 millones de dólares en productos a dicho país asiático, lo que representó solamente el 1.54% del total de las exportaciones mexicanas, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Mientras que, las importaciones de productos chinos en dicho año ascendieron a 133 mil 266 millones de dólares, lo que representó el 20.1% del total de las importaciones hechas por los mexicanos.

Medina Mora, explicó que hay interés de personas de otros países por invertir en territorio mexicano sobre todo por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Comentó que también hay mexicanos que ya invierten en países asiáticos y en otras parte del mundo y dijo que, al Foro de APEC asistieron representantes de 35 empresas que ya tienen inversiones en la región.

Por ejemplo, Bimbo, una panificadora que tiene 14 plantas y 10 mil empleados; está Kidzania con 12 parques, además de que pronto abrirá otro en Taiwán y Hong Kong, mientras que Gruma vende maíz al continente asiático.

Comentó que el objetivo de participar en las reuniones de empresarios de los 21 países que conforman la APEC es que "se vea México en el exterior", por lo que añadió que fue bueno que se tuviera la presencia presidencial mexicana, porque en 2028 nuestro país será sede de dicho evento.

Ambos países México y Canadá queremos que continúe el T-MEC, importante destacar la, destacando empresas con inversiones en Asia como Bimbo, 12 parques Kidzania abrirá otro en Taiwán, Hong Kong, Gruma que trae todo el maíz de México para los productos que vende en el continente asiático.

La misión es que se vea México en el exterior, que bueno que haya presencia presidencial en APEC, porque en el 2028 se realizará la reunión.

Además de que comentó que los empresarios plantearon a los líderes sus principales inquietudes que son continuar con la integración de la región, fomentar proyectos sustentables, tener reglas claras, que no cambien y generar la confianza para llevar a cabo relaciones comerciales más integradas.

Medina Mora explicó que Shenzen, la ciudad donde se realizó la Cumbre de líderes de la APEC fue una villa de pescadores donde vivían 3 mil personas y ahora es un centro tecnológico en donde habitan 17 millones de personas.