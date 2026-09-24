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Nacional

Lluvias inundan varios municipios de Chihuahua

Ya fue necesario suspender clases en algunas zonas del estado

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Lluvias inundan varios municipios de Chihuahua
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      CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Una serie de fuertes lluvias ha afectado a diversos municipios del estado de Chihuahua, en donde incluso fue necesaria la suspensión de clases.

      Las lluvias iniciaron desde la tarde del martes y continuaron hasta la mañana del miércoles, siendo Ciudad Juárez uno de los municipios más afectados por las inundaciones y con daños provocados por las fuertes ráfagas de viento, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Por las lluvias, autoridades del municipio atendieron el martes seis árboles caídos, un cristal destrozado por el viento, un cortocircuito, dos cables desprendidos, dos caídas de poste, un socavón, 14 inundaciones, un arrastre de vehículo, un objeto en peligro de caer y la caída de una barda.

      Para la mañana del miércoles, en Juárez ya se contabilizaban 58 inundaciones, además se reportó un socavón, el derrumbe de vivienda, cuatro desbordamientos de dique o río, ocho bardas caídas, seis vehículos varados, tres derrumbes y un rescate adicional.

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      Ante las anegaciones, autoridades municipales implementaron el cierre temporal a la circulación en diversas vialidades y pasos a desnivel debido a los encharcamientos y acumulación de agua, como es el caso de Insurgentes y Libertad, 16 de septiembre y Lerdo, Viaducto y Álvaro Obregón, Norzagaray y Viaducto, Francisco Villa y Gardenias, López Mateos y Óscar Flores de norte a sur, entre otras.

      Mientras que, en el municipio de Meoqui, personal de Protección Civil atendió la caída de un poste, a una persona en situación de calle y un accidente de tránsito sin lesionados.

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