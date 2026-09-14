Lobo mexicano, en la mira de Trump

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Ciudad de México.- El lobo gris mexicano, que tras dominar una amplia franja de Norteamérica había sido considerado extinto en la década de los años 70, fue reintroducido en Estados Unidos en 1998 y en México en 2011, como parte de los esfuerzos binacionales para su conservación.

Ahora esta especie enfrenta una amenaza que pone en riesgo su recuperación debido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para valorar si la especie cumple con los criterios para retirar la protección contemplada por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

José Alberto Gallardo Cruz, investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana, afirma que "se está poniendo en peligro a una especie que está altamente amenazada y corre el riesgo de que se extinga".

"El lobo mexicano lleva 50 años en un esfuerzo binacional de recuperación. Pasó de estar prácticamente extinto a tener una población que apenas se está empezando a estabilizar y no es momento de retroceder".

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Históricamente, el lobo gris mexicano se distribuía en Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos, además de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato, llegando hasta Oaxaca, en México.

De acuerdo con el biólogo, los últimos censos realizados revelaron que existen alrededor de 300 lobos grises mexicanos en Estados Unidos, mientras que México alberga entre 30 y 40 ejemplares.