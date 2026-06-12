logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lucen vestidos de época en la Línea 2

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Lucen vestidos de época en la Línea 2
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Debido a una convocatoria para este jueves a las cinco de la tarde, decenas de personas se reunieron en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro para usar ropa alusiva a siglos anteriores.

      Vestidos ampones, corsés, sombreros de copa, trajes largos y abanicos, fueron algunos de los elementos que usaron los usuarios para lucir en la estación, la cual fue recientemente remodelada.

      La invitación en redes sociales surgió luego de los arreglos estéticos que se hicieron en el Metro Hidalgo como candelabros y faroles que son similares a los de épocas pasadas.

      Esther García, una de las personas que asistió a la reunión, explicó a El Universal que su intención fue conocer a gente con su mismo interés, por lo que llevó un vestido inspirado en "El jinete sin cabeza".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Voy a ir, ¿por qué no? Aprovechando que todos descansamos el día de hoy. Vine para disfrutar el escenario y divertimos un poco", refirió Nancy quien llenaba un vestido inspirado en la época victoriana.

      Estas polémicas remodelaciones con una luminaria muy peculiar en dicha estación se realizaron como parte de las obras por el Mundial de futbol que inició este jueves en la Ciudad de México.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas
      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas

      Bloqueo de CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas

      SLP

      El Universal

      La protesta de la CNTE mantiene varados camiones y genera largas filas en gasolineras de Chiapas.

      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum
      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum

      Joaquín Guzmán solicita a Corte de NY contactar a Claudia Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Joaquín Guzmán ha enviado al menos 15 cartas al tribunal en Nueva York solicitando su traslado a México y denunciando sus condiciones carcelarias.

      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial
      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial

      Omar García Harfuch reconoce a policías por seguridad en inauguración Mundial

      SLP

      El Universal

      Autoridades locales y federales destacaron el compromiso policial para mantener la movilidad y seguridad en evento deportivo.

      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo
      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo

      Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo

      SLP

      El Universal

      El exsecretario Aurelio Nuño afirma que la CNTE cobra salarios pese a huelga y critica la falta de sanciones.