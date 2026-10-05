Volaris lanza asistencia para retrasos y cancelaciones de vuelos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Volaris dio a conocer el nuevo servicio Asistencia de Disrupciones, impulsada por HTS (Hopper Technology Solutions), donde los clientes reciben notificaciones ante disrupciones como retraso de más de dos horas o cancelación de un vuelo el mismo día y les permite reacomodar su vuelo en Volaris o en otra aerolínea, o recibir un reembolso del 100% del costo de su viaje.

Detalles del servicio y opciones para clientes

Este servicio da a los clientes mayor flexibilidad y capacidad de decisión frente a imprevistos el día de su vuelo.

Ante un retraso de más de dos horas o una cancelación el mismo día del viaje, los clientes que hayan adquirido esta cobertura podrán elegir entre dos opciones: reacomodar su vuelo, ya sea en Volaris o en otra aerolínea, con el costo cubierto por HTS, o bien, si ninguna alternativa de reacomodo les resulta conveniente, recibir un reembolso del 100% del costo de su viaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los clientes también pueden reacomodar su vuelo o solicitar su reembolso fácilmente a través de una herramienta de autoservicio sencilla de usar.

Alcance y condiciones del nuevo servicio

Este nuevo servicio complementa las obligaciones que Volaris ya tiene con sus pasajeros ante situaciones de disrupción, y de ninguna manera las sustituye ni exime a la aerolínea de sus responsabilidades.

Se trata de un beneficio adicional disponible para quienes deseen contar con mayor flexibilidad.

"Con Asistencia de Disrupciones, les damos la posibilidad de elegir cómo resolver un imprevisto: reacomodando su viaje de la forma que mejor les convenga, respaldados por una garantía de servicio equivalente al precio de su boleto.

"Se trata de sumar flexibilidad real a la experiencia de viaje, en el momento en que más lo necesitan", señaló Verónica Nieto Calvo, directora de Ingresos Adicionales y Tarifas Dinámicas de Volaris.

El producto es opcional y puede adquirirse al momento de comprar el vuelo a través de Volaris.com.

El precio varía según la ruta seleccionada y otros factores, y es el cliente quien decide si desea incluirlo en su compra.

Esta iniciativa responde a una tendencia global entre aerolíneas que buscan ofrecer mayor flexibilidad a sus pasajeros ante disrupciones, reconociendo que dar a los viajeros más control sobre sus decisiones, ya sea reacomodar su vuelo o recibir un reembolso, se ha convertido en un estándar cada vez más valorado por los pasajeros modernos.

El servicio ya está disponible a través de Volaris.com al momento de comprar el vuelo.