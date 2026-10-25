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Malas condiciones de escuelas afectan a la educación

Uno de cada dos alumnos asiste a planteles en mal estado

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Malas condiciones de escuelas afectan a la educación
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      Ciudad de México.- La proporción de estudiantes mexicanos de 15 años que asisten a escuelas donde las deficiencias de infraestructura dificultan la enseñanza pasó de 37% en 2022 a 50% en 2025, un incremento de 13 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2025), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

      Las cifras provienen de los cuestionarios de contexto aplicados a los directores escolares, quienes señalaron en qué medida las condiciones de edificios, terrenos e instalaciones, así como de los sistemas de iluminación, calefacción, enfriamiento y acústica, obstaculizan las actividades.

      Irma Villalpando, doctora en Pedagogía y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que en los aprendizajes intervienen factores externos a la escuela, como el hogar y la participación de los padres, e internos, entre los que destaca el desempeño del maestro, seguido de los materiales educativos y la infraestructura.

      Para la especialista, el problema afecta con mayor fuerza a los alumnos de familias desfavorecidas, quienes pueden carecer de libros y computadoras tanto en sus hogares como en sus escuelas. En contraste, los estudiantes con mayores recursos tienen posibilidades de compensar algunas deficiencias de sus planteles.

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      "Siempre una carencia social va a impactar a los más vulnerables", afirma. 

      Por ello, considera que una política de equidad debe destinar mayores apoyos a quienes tienen menos recursos en sus hogares".

      Las deficiencias educativas también alcanzan los materiales utilizados para impartir clases. En 2025, 48% de los estudiantes asistía a escuelas en las que su insuficiencia dificultaba la enseñanza, frente a 44% en 2022.  La OCDE incluye en este indicador libros de texto, equipos de cómputo, biblioteca y recursos de laboratorio.

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