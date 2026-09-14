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Del 7 al 11 de septiembre se celebró en San Luis Potosi capital, la 3era Conferencia Nacional sobre Manejo y Conservación de Fauna Silvestre. Nuestra deteriorada vida silvestre, ignorada, abandonada, por tanto tiempo, necesita ser restaurada mediante programas y técnicas profesionales, que han resultado exitosas en otros países.

La maravillosa diversidad de especies de flora y fauna silvestres en nuestro país se debe a que México está situado entre dos regiones y provincias biogeográficas diferentes, (Ver Fig.1) la provincia Neártica predomina en el Norte y en buena parte del centro de México; la Neotropical predomina hacia el sur y sur-este con afinidades faunísticas con Centro y Sudamérica. CONABIO señala que esta condición contribuye a la extraordinaria riqueza biológica de México. Esta circunstancia afortunada también impone la gran responsabilidad nos crea la gran responsabilidad de proteger y conservar tan variada y abundante vida silvestre.

Desafortunadamente la falta de divulgación científica sobre biología ecología, aunada a la falta de vigilancia real en las áreas protegidas ha favorecido la descontrolada extracción y destrucción impune de este valioso patrimonio natural de todos los mexicanos. Esta falta de cultura realista sobre la naturaleza, han provocado falsos prejuicios sobre los animales silvestres, calumniados como culpables de todo tipo de males o incluso de ser personajes de absurdos mitos y supersticiones que incitan crueles prácticas contra ellos.

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Para que los animales silvestres puedan convivir con los humanos en un sano desarrollo sustentable, debemos entender bien sus requerimientos reales, brindarles el apropiado cuidado de su hábitat e implementar las acciones necesarias. Al respecto, durante este foro, realizado en el Centro Cultural Bicentenario de la UASLP, se presentaron conferencias magistrales y resúmenes de estudios científicos multidisciplinarios sobre diversas especies silvestres, su hábitat, alimentación, acciones implementadas y dinámica poblacional.

Entrevistamos al Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula, profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados, campus San Luis Potosí, presidente del Mexico Chapter de The Wildlife Society y presidente del comité organizador de esta 3era. Conferencia Nacional sobre Manejo y Conservación de Fauna Silvestre. Nos comenta que, a fin de manejar y conservar eficazmente nuestros recursos silvestres en el contexto de cambio climático y acelerada reducción de hábitats naturales, es urgente realizar estudios y evaluaciones para implementar las acciones adecuadas. Igualmente se requiere una cultura de cooperación interinstitucional, estatal e incluso internacional para crear ambientes saludables para la fauna.

A principios del siglo pasado en EU. se tenían problemas similares de destrucción de la vida silvestre. No obstante, acciones como la implementación de la Pittman Robertson y la Dingell-Jhonson Acts. Se empezó a recaudar impuesto de 11% del precio, al comprador de armas, munición, equipos para cazar, así como a los compradores de cañas, lanchas, entre otros. Lo notable es que lo recaudado fue destinado a la restauración de hábitats naturales, investigación y educación de especialistas en el manejo de fauna silvestre y pesca. Al mismo tiempo escritores sobre animales como James Curwood, Jack London y Ernest Thomson Seton, con sus personajes silvestres cautivaron al público sobre dramas que sucedían en la naturaleza. especialistas en el manejo de fauna. Igualmente, las licencias y permisos de caza, así como los reglamentos son estrictamente vigilados. Las actividades de caza se realizan dentro de una ética deportiva "Fair Chase".

? Figura 1. Regiones y provincias biogeográficas de México: Regiones Neártica y Neotropical, y la zona de transición.

Contrariamente en nuestro país un porcentaje significativo de la caza se realiza de manera irregular, con una actitud extractiva desmedida como el vil "lampareo nocturno" o trampeo.

En el caso de especies migratorias en Norte América es indispensable realizar una alianza trinacional (Canadá, EU, México) que garantice la conservación de sus hábitats estacionales, así como sus lugares de descanso a lo largo de sus rutas de sus viajes. Es interesante notar que en el Parque Tangamanga 1 en el Lago Menor ocurre este fenómeno de llegada de aves migratorias procedentes de EU. y Canadá que necesita urgente protección y registro oficial. Oportunidad única para que los potosinos conozcan y observen estas aves.

La sociedad en general empieza a tomar conciencia de la importancia de la conservación. En México el 2024 se reformaron los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para incluir la protección animal; donde dice: "El Estado debe garantizar el bienestar animal y la educación debe fomentar el respeto hacia los animales".

? Organización internacional conformada por biólogos, naturalistas, académicos y estudiantes para promover la conservación de especies basándose en la ciencia y técnica.

En el evento también participo "The Wild Life Society" una organización internacional conformada de biólogos, naturalistas, conservacionistas, académicos, estudiantes, con unos 11,000 miembros en 49 países, incluyendo México; con el objetivo de promover la conservación de especies basándose en la ciencia y técnica.

Actualmente muchas personas están empezando a empatizar con los animales, dando un nuevo impulso a la conservación. Investigaciones en neurociencias demuestran que los animales sienten igual que los humanos e incluso según la declaración sobre Consciencia Animal de Nueva York en abril de 2024, firmada por 40 científicos. La mayoría de los animales son conscientes, sintientes y tienen una historia de vida.

Como siempre recomendamos libros y películas que ilustran y motivan sobre el tema de la conservación. Libros de Jack London, James Curwood, Ernest Thomson Seton, Ensayos de Pittman y Aldo Leopold y películas como "El Oso" de Jean-Jacques Annaud y también "Run Cougar Run" con Alfonso Arau, de 1972, sobre lo subjetivo de la cacería.