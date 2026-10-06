logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Harfuch "es el Pedro Infante de la política": Manuel Velasco

García Harfuch ha logrado reducir homicidios dolosos en 52% y desmantelar más de 2,600 laboratorios.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 05:12 p.m.
A
Harfuch es el Pedro Infante de la política: Manuel Velasco
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el candidato más competitivo de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030.

      Velasco destaca popularidad y resultados de García Harfuch

      En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador chiapaneco calificó al secretario como "el Pedro Infante de la política", por su enorme popularidad entre los mexicanos.

      Destacó los buenos resultados que ha dado en el combate al crimen organizado y la inseguridad y sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Velasco sostuvo que aunque todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, Harfuch encabeza todos los sondeos públicos.

      "He sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona", dijo.

      Impacto en seguridad y apoyo del PVEM

      Destacó que durante su gestión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado disminuir 52 por ciento los homicidios dolosos.

      "Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política".

      Dijo que si Harfuch decide participar en 2030 y mantiene sus buenos resultados, "sin duda alguna sería un proyecto ganador".

      Este martes, Carlos Loret de Mola escribe en su columna Historia de Reportero el paso de Harfuch por Morena y el respaldo del Partido Verde hacia el ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacando la campaña que realizó por él en la Ciudad de México para la elección de 2024.

      Este mismo partido fue quien lo bautizó como "Batman" y propagaron su imagen de superpolicía, además, el columnista de esta casa editorial planteó que el PVEM podría ser una plataforma de despegue para García Harfuch.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Harfuch es el Pedro Infante de la política: Manuel Velasco
      Harfuch es el Pedro Infante de la política: Manuel Velasco

      Harfuch "es el Pedro Infante de la política": Manuel Velasco

      SLP

      El Universal

      García Harfuch ha logrado reducir homicidios dolosos en 52% y desmantelar más de 2,600 laboratorios.

      Desmiente SHCP investigación a Amílcar Olán
      Desmiente SHCP investigación a Amílcar Olán

      Desmiente SHCP investigación a Amílcar Olán

      SLP

      El Universal

      Loret de Mola aseguró en su columna de hoy que la UIF le abrió una investigación

      Pío López Obrador busca coordinación en Morena Chiapas
      Pío López Obrador busca coordinación en Morena Chiapas

      Pío López Obrador busca coordinación en Morena Chiapas

      SLP

      El Universal

      El hermano del expresidente López Obrador apuesta por fortalecer el movimiento desde la base en Tuxtla Gutiérrez.

      Republicanos usan tema crimen para criticar a demócratas en elecciones
      Republicanos usan tema crimen para criticar a demócratas en elecciones

      Republicanos usan tema crimen para criticar a demócratas en elecciones

      SLP

      AP

      Demócratas responden con candidatos con experiencia policial y planes para fortalecer la seguridad.