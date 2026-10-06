Harfuch "es el Pedro Infante de la política": Manuel Velasco

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el candidato más competitivo de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030.

Velasco destaca popularidad y resultados de García Harfuch

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador chiapaneco calificó al secretario como "el Pedro Infante de la política", por su enorme popularidad entre los mexicanos.

Destacó los buenos resultados que ha dado en el combate al crimen organizado y la inseguridad y sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.

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Velasco sostuvo que aunque todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, Harfuch encabeza todos los sondeos públicos.

"He sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona", dijo.

Impacto en seguridad y apoyo del PVEM

Destacó que durante su gestión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado disminuir 52 por ciento los homicidios dolosos.

"Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política".

Dijo que si Harfuch decide participar en 2030 y mantiene sus buenos resultados, "sin duda alguna sería un proyecto ganador".

Este martes, Carlos Loret de Mola escribe en su columna Historia de Reportero el paso de Harfuch por Morena y el respaldo del Partido Verde hacia el ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacando la campaña que realizó por él en la Ciudad de México para la elección de 2024.

Este mismo partido fue quien lo bautizó como "Batman" y propagaron su imagen de superpolicía, además, el columnista de esta casa editorial planteó que el PVEM podría ser una plataforma de despegue para García Harfuch.