Michael Olise brilla en Francia tras la lesión de Mbappé en la Liga de Naciones

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Con Kylian Mbappé lesionado y Ousmane Dembélé fuera de forma, Michael Olise se consolidó como el jugador más peligroso de Francia durante los recientes partidos de la Liga de Naciones.

Olise encendió el Stade de France el lunes por la noche con una actuación que dejó boquiabierto al técnico Zinedine Zidane.

"Lo que está haciendo es simplemente excepcional", afirmó Zidane.

El partido del lunes contra Bélgica estaba equilibrado 1-1 cuando Olise reemplazó a Dembélé al cumplirse una hora. Terminó con dos goles y una asistencia en una asombrosa aparición junto a Désiré Doué y Rayan Cherki, quienes también ingresaron.

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El trío deslumbró con la velocidad y la precisión de sus pases, combinándose en un sublime cuarto gol.

Cherki cambió de frente, de la derecha a la izquierda, para Doué, quien luego filtró el balón a la espalda de la defensa para que Olise definiera de primera.

"Es lo que nos encanta", comentó Zidane.

Habitualmente de carácter reservado, Doué se revolcó en el suelo con Olise en brazos para celebrar. Apenas unos minutos antes, Doué había asistido el primer gol de Olise y se combinaron con una intuición poco común.

Doué marcó el empate de Francia, y Olise habilitó al impredecible Cherki antes de robarse el espectáculo con su doblete en el tramo final.

Esto es una buena señal para el futuro del ataque de Francia, dado que Doué tiene apenas 21 años, Cherki 23 y Olise 24.

En un equipo repleto de talentosos jugadores ofensivos, Olise está superando a Dembélé, el más reciente ganador del Balón de Oro, como el principal generador de juego de Francia.

"Olise la está rompiendo por completo. Está en la cima, volando por encima de las nubes", le dijo el exmediocampista destacado francés Alain Giresse al diario deportivo L'Equipe. "De verdad está encontrando su mejor versión".

Olise fue el máximo asistidor en la Copa del Mundo con siete. No anotó y desperdició buenas ocasiones tras firmar un triplete contra Irlanda del Norte en la antesala del torneo.

Recuperó su olfato goleador en la Liga de Naciones con cuatro tantos en cuatro partidos.

Después de asistir el gol de Mbappé en una victoria 1-0 en Turquía, el partido en el que se lesionó la estrella del Real Madrid, Olise marcó un sensacional gol en el tramo final del triunfo 1-0 en Bélgica con una hipnotizante carrera individual desde atrás. Zidane reaccionó corriendo por la banda y pateando un balón como si lo hubiera marcado él mismo.

Contra Italia el viernes, Olise rompió el empate con un magnífico tiro libre combeado. De manera reveladora, Cherki participó en ambos goles.

Giresse jugó junto al tres veces ganador del Balón de Oro Michel Platini durante la década de 1980, en un brillante mediocampo de Francia conocido como el "Cuarteto de Oro". Resumió las múltiples amenazas del ataque actual de Francia.

"Jugar abierto por la derecha le permite a Cherki operar por el centro. Así que tenemos dos creadores (organizadores). Hace mucho que no teníamos jugadores de ese calibre", señaló Giresse. "Luego sumas a Doué, (Bradley) Barcola y Dembélé, y a Mbappé, que ni siquiera estaba jugando".

Mientras los jugadores calentaban contra Bélgica, las cámaras captaron a Cherki mostrándole a Olise cómo hacer un truco.

Cherki levantó el balón con la parte interna del pie izquierdo hacia su talón derecho antes de girar, y volvió a controlar la pelota con la espinilla cuando cayó. Olise estuvo cerca, pero no logró hacerlo del todo, mientras Cherki lo repitió con una facilidad notable.

Como jugadores, parecen tener un entendimiento natural, y ambos están llamados a desempeñar un papel importante en el futuro de Francia bajo Zidane.