HotSpanish confirma regreso de La Mansión VIP 2

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El creador de contenido michoacano Roberto González Manzo, mejor conocido en redes sociales como HotSpanish, dio a conocer la fecha oficial de estreno de la segunda edición de su reality show digital, La Mansión VIP.

La Mansión VIP 2: formato y participación pública

Este nuevo formato de entretenimiento busca llevar el modelo visto en programas como La Casa de los Famosos México y La Granja VIP a un entorno digital, donde el público tenga una participación más íntima con los habitantes y puedan ver de cerca la interacción entre ellos durante el aislamiento.

La primera temporada se vio marcada por una serie de reclamos y polémicas, luego de que los espectadores calificaran como injusta la elección de la creadora Sol León como ganadora, llevándose cerca de 2 millones de pesos.

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Confirmación y detalles del estreno

Luego de algunos meses de espera, el creador de 37 años nacido en Jiquilpan, Michoacán confirmó que la segunda temporada del programa llegará el próximo 8 de noviembre de 2026, luego de seleccionarse a los habitantes.

"Se acabó el silencio. Estoy de vuelta", escribió en la plataforma. En el adelanto compartido en redes, se ve al creador sentado frente a un pizarrón, mientras selecciona a posibles perfiles de candidatos para ingresar en esta segunda edición. El video promocional finaliza cuando una silueta misteriosa le pregunta: "¿Si vas a volver?", a lo que el creador responde con tono determinado: "Nunca me fui".

Hasta el momento no hay ningún habitante confirmado, por lo que el casting permanece abierto. Para proponer a tus tres creadores digitales favoritos, debes ingresar al sitio web oficial del programa, al https://lamansionvip.com/.

Una vez dentro, escribe el nombre, usuario o captura el enlace de su perfil de redes sociales. También puedes añadir su cuenta de Instagram para identificarlo mejor. Luego que respondas este apartado, puedes capturar tu rango de edad y tu género, para conocer más sobre la audiencia del show.

Posteriormente da clic en "confirmar participantes" y listo, tu participación quedará registrada. Cabe señalar que, los resultados permanecerán privados durante la convocatoria. El programa se podrá ver en un formato de 24 horas a través de la plataforma de YouTube.