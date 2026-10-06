Entérate | Las mejores marcas de papel de baño, según Profeco

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Hay un producto que prácticamente todos los hogares mexicanos compran, pero que pocas veces se revisa con detalle antes de llegar al carrito del supermercado, y es el papel de baño; por ello, la Profeco puso bajo la lupa varias de las marcas más conocidas y encontró diferencias que pueden hacer que algunos rollos rindan más, resistan mejor o incluso se desintegren más rápido en el agua.

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor, analizó 44 modelos de 21 marcas de papel higiénico. Las pruebas no se limitaron a revisar qué tan suave se siente cada hoja, sino también se evaluaron su resistencia, desintegración, cantidad real de producto y la información que aparece en el empaque.

Entre los productos de hoja sencilla, uno de los que destacó fue Elite Duo, principalmente por su desempeño en las pruebas de resistencia a la rotura. El modelo también presentó una rápida desintegración en agua y buenos acabados.

Otro producto que consiguió una evaluación sobresaliente fue Dreamy Aroma Floral, también dentro de la categoría de hoja sencilla.

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En este mismo segmento apareció Chedraui Rollos Gigantes, que llamó la atención por presentar una mayor resistencia a la rotura de sus hojas.

La situación cambia cuando se revisan los productos de hoja doble, donde la evaluación de Profeco colocó a varias marcas entre las opciones con mejor desempeño.

Entre ellas estuvieron Buen Rollo, Cloudy Deluxe, algunos modelos de Regio, Great Value Original Rendidor y Kleenex Cottonelle Eco.

Dentro de este grupo, Buen Rollo y Cloudy Deluxe destacaron especialmente por conseguir un buen equilibrio entre resistencia y desintegración, dos características que pueden resultar importantes para quienes buscan un papel que no se rompa fácilmente, pero tampoco permanezca demasiado tiempo en el agua.

En la categoría de tres hojas, dos modelos se colocaron entre los mejor evaluados, los cuales fueron Great Value Ultra Soft y Kleenex Cottonelle Beauty.

Ambos consiguieron un balance entre suavidad y resistencia, características que suelen buscar los consumidores cuando prefieren presentaciones de mayor número de capas.

El estudio también reconoció a Pétalo por su durabilidad, mientras que Premier Higienol Rendiplus destacó por otro dato que puede llamar la atención de quienes comparan el rendimiento antes de comprar: cuenta con 300 hojas por rollo.

La revisión de la Procuraduría Federal del Consumidor también encontró casos que generaron dudas sobre lo que realmente recibe el consumidor al comprar determinadas presentaciones.

Uno de ellos fue Familiar Rosa. En este caso, el empaque señalaba que cada rollo contenía 200 hojas, pero las pruebas de laboratorio encontraron 190 hojas.

Otro de los datos que sobresalieron en el análisis tuvo que ver con la desintegración del papel higiénico en agua.

El modelo Pétalo Maxi Resist tardó casi 15 minutos en deshacerse, uno de los tiempos más altos señalados en el estudio.

Por su parte, Cottonelle Extra Confort superó los 3 minutos para completar su desintegración.