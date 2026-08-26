Velasco y Rubio destacan avances en seguridad bilateral

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El canciller Roberto Velasco sostuvo este miércoles 26 de agosto un encuentro con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Tras su gira por Corea, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abordó en Washington diversos temas de la agenda bilateral con Rubio.

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El Departamento de Estado comunicó que Marco Rubio se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México "para impulsar la cooperación en prioridades regionales comunes"."El secretario Rubio hizo un llamado a tomar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, desmantelar las organizaciones terroristas y los cárteles extranjeros y privarlos de armas", indicó el Departamento de Estado.La Cancillería informó ayer que Velasco se encontraría con Marco Rubio, tras una gira de dos días en Corea.Además, sostendría diversas reuniones con autoridades estadounidenses sobre "temas prioritarios de la agenda bilateral".La última vez que el titular de la SRE y el secretario del Departamento de Estado se reunieron fue el 19 de julio pasado, durante la final de la Copa de futbol en Nueva Jersey.Por su lado, la SRE informó que ambos destacaron "los importantes avances en materia de seguridad, que son los más importantes de toda la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional".Añadió que el secretario Velasco reiteró la importancia de continuar el trabajo con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.También abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.El secretario Velasco estuvo acompañado por el embajador Roberto Lazzeri; la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; y el jefe de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez.También el jefe de Oficina del embajador Roberto Lazzeri, Carlos Botello; el director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza, Oliver Arroyo Ramón; y el jefe de Frontera y Asuntos Especiales, Rafael Saucedo Fuentes.