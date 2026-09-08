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Mario Delgado cuestiona objetividad de prueba PISA en México

La SEP aplicó la prueba PISA 2025 en 321 planteles públicos y privados de todo México.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:06 p.m.
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Mario Delgado cuestiona objetividad de prueba PISA en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), sostuvo el 1 de abril de 2025 que los exámenes estandarizados como PISA tienen "limitaciones muy importantes" para evaluar objetivamente el desempeño educativo, por las diferencias entre los entornos escolares.

      Críticas de Mario Delgado a la prueba PISA 2025

      En el comunicado publicado al iniciar la aplicación, afirmó que "los resultados son muy relativos". Defendió las evaluaciones diagnósticas de la Nueva Escuela Mexicana para orientar políticas y fortalecer la autonomía docente, con seguimiento individual de conocimientos, habilidades socioemocionales y valores éticos.

      Aplicación y alcance de la prueba PISA 2025 en México

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      La SEP anunció entonces la participación prevista de ocho mil estudiantes de 321 planteles públicos y privados. El ejercicio comenzó en 61 escuelas y abarcaría las 32 entidades, mediante el Ceneval.

      La evaluación contemplaba lectura, matemáticas, ciencias y habilidades digitales entre jóvenes de 15 años. Incluía secundarias, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores, urbanos y rurales.

      El comunicado informó que participarían 91 países, incluidos 13 latinoamericanos. Recordó que México intervenía desde 2000 y anunció que la periodicidad pasaría de tres a cuatro años, con la siguiente aplicación en 2029.

      Los preparativos habían comenzado en octubre de 2024, con un piloto en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

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      SEP y Ceneval coordinaron la aplicación de la prueba en 297 escuelas públicas y privadas.