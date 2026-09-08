Frenan voto en elecciones españolas a mexicanos nacionalizados

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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de septiembre (EFE).- Los mexicanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada "ley de nietos" tendrán que acreditar que descienden de exiliados antes de ser incorporados al padrón que les permite votar desde México en las elecciones de España.

El Tribunal Supremo español ordenó suspender cautelarmente las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) mientras los consulados verifican que los solicitantes cumplen con el requisito relacionado con el exilio de sus ascendientes.

La resolución no cancela la nacionalidad española otorgada mediante esta legislación. Su impacto se concentra en los derechos electorales de los nuevos ciudadanos residentes fuera de España, quienes no podrán votar en sus elecciones hasta concluir la revisión correspondiente.

La medida tiene una repercusión especial en México. Hasta abril, el Consulado General de España en la Ciudad de México había recibido más de 117 mil solicitudes de nacionalidad mediante esta vía, la segunda cifra más alta del mundo después de Argentina.

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Pese a ello, entre las personas que acudieron este martes a la representación consular prevalecían el desconocimiento y las dudas sobre los efectos de la resolución. La mayoría continuaba sus trámites con normalidad y reconocía no estar enterada del cambio.

Andrea Villaseñor, una joven mexicana que obtuvo la nacionalidad española como bisnieta de exiliados republicanos, consideró comprensible que las autoridades establezcan controles para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

Sin embargo, advirtió que endurecer el procedimiento podría perjudicar a algunos solicitantes.

"Complicarlo puede ser perjudicial para algunas personas", expresó.

Alfredo Cimental, nieto de un republicano español que llegó a México después de pasar por un campo de concentración en Francia, se manifestó a favor de comprobar que los antepasados efectivamente sufrieron el exilio.

También cuestionó que una persona que no reside en España pueda participar en sus elecciones sin conocer a los candidatos ni la situación política del país.

"Si no he vivido allá los tres últimos años, ¿por qué voy a votar? No conozco al candidato", señaló.

La denominada "ley de nietos", aprobada en 2022, abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles de origen nacidos fuera del país, siempre que acrediten que sus ascendientes sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación sexual.

La legislación beneficia principalmente a descendientes de personas que abandonaron España después de la Guerra Civil, ocurrida entre 1936 y 1939, o debido a la persecución durante el franquismo.

Unos 2.4 millones de descendientes han solicitado la nacionalidad española mediante este mecanismo. De acuerdo con cifras oficiales citadas por EFE, 544 mil 722 solicitudes han sido aprobadas y 306 mil beneficiarios ya fueron inscritos como ciudadanos españoles.