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Seguridad

Interno ultima a su pareja y se suicida

La mujer acudió al Penal a visita conyugal y fue atacada, luego el presunto se colgó

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Interno ultima a su pareja y se suicida
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      Un hecho de violencia fue registrado en el penal de La Pila la noche del domingo, cuando presuntamente un interno asesinó a su pareja con arma blanca durante la visita conyugal y luego él se habría quitado la vida mediante ahorcamiento, los custodios los descubrieron los cuerpos y el caso ya es investigado por las autoridades.

      Aunque de momento no hay información oficial sobre el suceso, trascendió que la noche del domingo, en el área de visitas conyugales del penal, se descubrió a una mujer sin vida que presentaba múltiples lesiones provocadas por arma blanca mientras que un interno estaba colgado dentro de la pieza asignada.

      En información extraoficial se indicó que el domingo la mujer había acudido a visita conyugal con un interno identificado como Gerardo Román N., el cual supuestamente la habría ultimado y luego él mismo atentó contra su vida y se colgó en el mismo cuarto asignado para ese tipo de visitas.

      Una vez que se descubrieron los hechos, se iniciaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos para ser enviados al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley y entregarlos a los familiares.

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      Sobre el caso, de momento no hubo información por parte de las autoridades respectivas.

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