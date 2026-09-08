Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro

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Las buenas noticias para el futbol mexicano continúan este martes. Minutos después de confirmarse la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026, el balompié nacional volvió a hacerse presente en la prestigiosa lista de "France Football" gracias a Scarlett Camberos, figura del América Femenil y de la Selección Mexicana.

La atacante recibió el reconocimiento tras una temporada sobresaliente con el conjunto azulcrema, institución con la que conquistó el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup, consolidándose como una de las futbolistas más determinantes del continente.

Su rendimiento, liderazgo y regularidad la colocaron entre las jugadoras más destacadas del futbol internacional durante el último año.

La presencia de Camberos entre las candidatas al Balón de Oro Femenil 2026 representa un hecho histórico para el futbol mexicano, al convertirse en la primera futbolista mexicana en formar parte de la lista de nominadas al galardón que entrega la revista "France Football".

Un logro que no solo reconoce su extraordinaria campaña, sino que también refleja el crecimiento y la proyección que ha alcanzado el futbol femenil mexicano en los escenarios más importantes del mundo.

Camberos buscará conquistar el galardón frente a algunas de las máximas figuras del futbol mundial, entre ellas Alexia Putellas, Caroline Weir y Mapi León, jugadoras que han brillado en los principales escenarios del balompié europeo.

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La presencia de la mexicana en esta selecta lista confirma el impacto que ha tenido durante la última temporada y la coloca entre la élite del futbol femenil internacional.