Desalojan Zona Universitaria Poniente tras muerte de estudiante

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspendió actividades y ordenó el desalojo de la Zona Universitaria Poniente la mañana de este martes 8 de septiembre, luego de que se reportara el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Ingeniería.

La institución confirmó el deceso mediante un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina. Sin embargo, aunque todo apunta a que el alumno atentó contra su vida, hasta el momento no han informado de las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Tras el hecho, el área fue acordonada y se restringió el acceso, mientras personal docente y administrativo permaneció en la zona para apoyar con el desalojo de estudiantes y trabajadores. Las actividades académicas programadas para este martes fueron interrumpidas.

Durante un recorrido por la zona, personal de la UASLP negó el acceso a las instalaciones y señaló que se llevaba a cabo el desalojo total de personas y vehículos.

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Las autoridades correspondientes realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, la UASLP ni la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado mayores detalles sobre el caso.