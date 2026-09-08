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Muere estudiante en edificio de Ingeniería de la UASLP

Los primeros indicios apuntan a un posible suicidio, pero la causa del fallecimiento no ha sido determinada oficialmente

Por Pulso Online

Septiembre 08, 2026 10:44 a.m.
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Muere estudiante en edificio de Ingeniería de la UASLP
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      Un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) murió la mañana de este martes en el edificio T de la Facultad de Ingeniería, ubicado en la Zona Universitaria Poniente de la capital potosina.

      Tras el hallazgo, personal de la institución notificó a las autoridades correspondientes. Agentes de investigación y personal del Ministerio Público acudieron al inmueble para realizar las diligencias y determinar las circunstancias del fallecimiento.

      Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, hasta el momento ni las autoridades ministeriales ni la Universidad han confirmado oficialmente la causa de la muerte.

      La UASLP informó que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del estudiante.

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      Al momento de los hechos, el rector de la UASLP se encontraba en una gira de trabajo por la Huasteca potosina y participaba en un evento de bienvenida en el campus Tamazunchale.

      La Rectoría informó que las actividades programadas fueron pospuestas para atender el suceso y mantenerse al pendiente de las diligencias realizadas en la Zona Universitaria Poniente.

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