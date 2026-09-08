SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

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San Luis Potosí fue confirmado como sede del Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta (FNB4), que se realizará del 12 al 16 de junio de 2027 bajo el lema "Revolución en Cadena".

El anuncio marca la llegada a la entidad del principal encuentro ciudadano del país dedicado a la movilidad en bicicleta, el espacio público y la seguridad vial, luego de que la Asamblea General del foro eligiera a la capital potosina durante su edición celebrada este año en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La designación de San Luis Potosí respondió, entre otros factores, al crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad en los últimos años y a los retos que enfrenta en materia de movilidad. Integrantes del comité organizador señalaron en rueda de prensa que actualmente el desarrollo urbano continúa orientado principalmente al uso del automóvil particular, lo que genera condiciones adversas para quienes se desplazan en bicicleta, a pie o mediante transporte público.

Los organizadores consideraron que la realización del foro representa una oportunidad para impulsar una visión de ciudad enfocada en las personas y no únicamente en los vehículos. Destacaron además que la capital potosina cuenta con características favorables para fortalecer el uso de la bicicleta, entre ellas una topografía accesible y una creciente comunidad de usuarios.

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Otro de los aspectos que influyeron en la elección de la sede fue la presencia de colectivos y agrupaciones que durante años han promovido actividades relacionadas con la movilidad sustentable.

De acuerdo con los impulsores del proyecto, existe una red amplia y diversa de personas interesadas en el ciclismo urbano, lo que permitirá fortalecer la organización del encuentro nacional.

Como parte de la propuesta presentada para obtener la sede, se planteó vincular el foro con la tradicional rodada autogestiva a Real de Catorce, considerada uno de los eventos ciclistas más importantes del país y que en 2027 celebrará su aniversario número 25.

La intención es aprovechar ambos eventos para mostrar la cultura ciclista potosina a participantes provenientes de distintas entidades.

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Además de anunciar la sede, representantes del movimiento ciclista aprovecharon para insistir en la necesidad de que las demandas relacionadas con seguridad vial, infraestructura y movilidad se traduzcan en políticas públicas y recursos específicos.

El foro contará con actividades gratuitas y abiertas al público en distintos espacios de la ciudad, además de una serie de preforos que se desarrollarán en los meses previos al encuentro nacional.