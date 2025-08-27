logo pulso
Nacional

Más de 30 mil detenidos y 240 toneladas de drogas incautadas, reporta Harfuch

Esto, desde el primero de octubre del 2024 al 25 de agosto del 2025

Por El Universal

Agosto 27, 2025 09:50 a.m.
A
Omar García Harfuch/ Foto: El Universal

Omar García Harfuch/ Foto: El Universal

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que desde el inicio de la presente administración se han asegurado poco más de 3.5 millones de pastillas de fentanilo y mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas, con lo cual, indicó, se ha evitado el consumo de millones de dosis de droga y enriquecimiento de grupos delictivos.
En el Informe del Gabinete de Seguridad federal, el secretario también destacó que se han detenido a 30 mil 755 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 15 mil 496 armas de fuego.
"Desde el primero de octubre del 2024 al 25 de agosto del 2025 se han alcanzado los siguientes avances: más de 30 mil 700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto; se han asegurado 15 mil 496 armas de fuego, y cerca de 240 toneladas de droga aseguradas, entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo.
"En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas", dijo.
En Palacio Nacional, el secretario de Seguridad también destacó que se han asegurado más de 47 toneladas de cocaína en acciones marítimas a cargo de la Secretaría de Marina.
"Con esto hemos evitado que el consumo de millones de dosis de droga y enriquecimiento de grupos delictivos", explicó.

