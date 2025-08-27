Los aficionados a la fiesta brava disfrutaron de una muy buena noche de toros con un cartel que conformaron el rejoneador Emilio Cano con Uriel Moreno”El Zapata”, Arturo Saldívar y la presentación en en esta plaza del chaval moreliano Isaac Fonseca.

Además, se contó con la valiente actuación de los Forcados Potosinos.

Así, quienes gustan de este arte, disfrutaron de una estupenda y triunfal noche de toros en la que las figuras del toreo a caballo y a pie cautivaron con sus lucidas faenas con el capote y la muleta, demostrando su casta de toreros y derrochando en el ruedo su valor, entrega y pasión.

Eso si, dejaron un buen sabor de boca entre los taurinos.

¡Vaya noche de toros!