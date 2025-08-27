logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

Por El Universal

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la muerte de un joven a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de policías capitalinos, Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, así como la urgencia de revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que aseguró que presenta inconsistencias frente a los estándares internacionales de derechos humanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el organismo señaló que aun cuando autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un elemento policial, se debe realizar una investigación bajo el Protocolo de Minnesota, que establece cómo investigar muertes potencialmente ilícitas.

Destacó que este hecho, ocurrido el pasado 24 de agosto, revela otra vez las graves fallas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que no fija límites claros para el uso legítimo de la fuerza, no define criterios sobre la proporcionalidad en cada caso y no distingue de manera adecuada entre armas letales y menos letales. “Estas omisiones dejan a la población en desprotección frente a abusos policiales”, sostuvo.

El organismo llamó a las autoridades de la Ciudad de México a garantizar verdad, justicia y reparación y al Estado mexicano a revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y adecuarla a estándares internacionales de derechos humanos. Porque argumentó que nadie debería morir por un uso indebido de la fuerza policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza
Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

Llaman a revisar Ley sobre el Uso de la Fuerza

SLP

El Universal

Revelan acuerdo de culpabilidad de “El Mayo”
Revelan acuerdo de culpabilidad de “El Mayo”

Revelan acuerdo de culpabilidad de “El Mayo”

SLP

El Universal

Ismael Zambada se comprometió a entregar bienes y activos para cubrir su deuda

Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.
Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.

Impulsan la Academia de Policía Infantil en Gto.

SLP

El Universal

Localizan muerta a excandidata de Morena
Localizan muerta a excandidata de Morena

Localizan muerta a excandidata de Morena

SLP

El Universal