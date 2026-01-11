Más de 7 mil menores mexicanos fueron deportados en 2025

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025, de los cuales más de 68.65% no viajaban acompañados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

No obstante, estas cifras reflejan una reducción significativa en comparación con el último año de la administración de Joe Biden y los primeros meses del gobierno de Trump, ya que en todo 2024 se contabilizaron 30 mil 320 menores deportados, lo que representa una disminución de 75.38% en los primeros 11 meses de 2025.

Documentos en poder de EL UNIVERSAL detallan que 5 mil 57 menores de 12 a 17 años fueron devueltos sin compañía, y 854 fueron repatriados acompañados.

En el caso de niños de hasta 11 años, mil 367 fueron deportados con tutores, mientras que 60 viajaron solos.

De acuerdo con el INM, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, los trámites de deportación se realizan bajo los Procedimientos de Repatriación al Interior de México (PRIM), derivados del Memorándum de Coordinaciónfirmado entre la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

El objetivo, señaló el instituto, es salvaguardar la integridad física y la seguridad de las personas migrantes, y reducir los tiempos de traslado hacia sus comunidades de origen. El actual PRIM inició el 19 de diciembre de 2019 y contempla también vuelos de devolución desde distintos aeropuertos del país, además de los que operan en la Ciudad de México.

Por entidad federativa de recepción, Tamaulipas encabezó la lista con 2 mil 388 eventos de devolución, principalmente por Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Le siguieron Chihuahua, con mil 417 menores (en su mayoría por Ciudad Juárez); Baja California, con mil 146, concentrados en Tijuana; y Sonora, con mil 80, principalmente por Nogales y San Luis Río Colorado.

Otros estados con cifras relevantes fueron Coahuila (714), Chiapas (341), Tabasco (308) y el Estado de México (69 menores recibidos).

Este panorama se da en un contexto en el que el gobierno mexicano ha sido enfático en reprobar la política migratoria de Donald Trump, al considerar que criminaliza la migración y vulnera los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la relación con Washington se rige bajo los principios de colaboración, pero no subordinación, y ha impulsado la estrategia México te abraza, orientada a la atención, protección e integración de personas migrantes retornadas, con énfasis en la niñez y adolescencia.

El 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el gobierno de México informó que del 20 de enero al 17 de diciembre de 2025 —periodo de la administración de Trump— se registraron 145 mil 537 repatriaciones de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos, atendidas a través de México te abraza.

El programa brinda atención integral, alojamiento, orientación y traslado a las comunidades de origen, con respeto a los derechos humanos, y en él participan 34 dependencias federales en tareas de salud, bienestar, empleo, educación e inclusión financiera.

De ese total, 116 mil 116 connacionales fueron repatriados vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Octubre fue el mes con más retornos por tierra, mientras que en agosto aumentaron las repatriaciones aéreas hacia Villahermosa, Tapachulay el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Finalmente, el 8 de septiembre, agencias internacionales reportaron que el gobierno de Trump ordenó rastrear a miles de menores migrantes que ingresaron a Estados Unidos.