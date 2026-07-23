Matan a alcalde de Temoac
Sicarios irrumpen en la oficina de Valentín Lavín, y lo acribillan a mansalva
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TEMOAC, Mor.- El alcalde de Temoac Valentín Lavín Romero había librado dos ataques armados, ambos en carretera, pero esta vez los sicarios irrumpieron en su oficina del palacio municipal, ubicado en el primer piso, y lo acribillaron a mansalva. El parte extraoficial indica que el asesinato se cometió pasadas las 12:30 horas.
Con este hecho, en lo que va del año suman tres ediles asesinados: Eduardo Saavedra, alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, víctima de homicidio el 12 de julio, y Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, ultimado el 13 de junio.
Los ejecutores de Lavín Romero llegaron al palacio municipal a bordo de una motocicleta, se enfilaron hacia la oficina del edil y le dispararon. Testigos vieron a los pistoleros salir y montar su moto hacia el poblado de Popotlán, parte de Temoac, pero con ramales de salida a los municipios de Zacualpan, Jantetelco y a la autopista Siglo XXI, que corre a Puebla y Veracruz.
La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, lamentó los hechos y reiteró el respaldo del gobierno del estado para preservar la gobernabilidad del municipio.
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Lavín Romero, surgido del PVEM, cumplía su segundo periodo como alcalde tras su incursión en el trienio 2019-2021, pero desde su designación como candidato del PVEM para el segundo periodo 2025-2027 fue víctima de ataques armados.
El primero ocurrió previo a los comicios de junio de 2024, sobre la carretera México-Oaxaca, en el municipio de Cuautla, y el segundo sucedió en enero pasado sobre la misma carretera, pero en el tramo correspondiente al municipio de Jantetelco. Viajaba en camioneta, sin escoltas, cuando le dispararon. En esa ocasión resultó herido y estuvo hospitalizado.
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