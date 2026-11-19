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CHILPANCINGO, Gro.- El aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, Guerrero, Cándido Concepción fue asesinado a balazos la noche del martes cuando regresaba de una asamblea informativa en la comunidad Arroyo Grande.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 11 de la noche, Cándido Concepción fue atacado a balazos en el camino de regreso a la cabecera municipal.

Cándido Concepción viajaba junto con su chofer, cuando un grupo armado los alcanzó y les disparó. El aspirante y su acompañante murieron en el lugar.

El asesinato del aspirante trascendió hasta la mañana del miércoles. Luego de varias horas, el crimen fue confirmado por la alcaldesa de Xochistlahuaca, la morenista María Rojas Pineda.

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La alcaldesa subrayó que tras el homicidio, el Ejército y la Guardia Nacional llevan a cabo dispositivos para reforzar la seguridad en ese municipio.

Cándido Concepción es el segundo aspirante de Morena asesinado; ambos en la región de la Costa Chica.

Hace un mes, fue asesinado a balazos, el aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Arturo Marín.