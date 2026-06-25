Matan en Culiacán a un enfermero

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Culiacán, Sin.- En la colonia Rosales, muy cerca del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número Uno, fue asesinado el enfermero, Abel Elías "N", de 35 años de edad, quien el pasado viernes fue detenido por agentes federales en el interior de la institución médica, con cuatro cajas de medicamentos de alta especialidad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fue notificada que sobre la calle Río Petatlán, una persona con uniforme blanco había sido víctima de un ataque a balazos, al acudir localizaron muerto al enfermero.

Según los datos que se conocen, el enfermero, originario del municipio de Guasave, detenido por elementos federales al terminar su turno en el hospital del Seguro Social presuntamente por haber sustraído en forma ilegal cuatro cajas de un medicamento de alta especialidad para tratamientos del corazón.

De acuerdo a las versiones, Abel Elías "N", llevaba el proceso legal en libertad, por lo que se presume que continuaba laborando, ya que portaba uniforme de enfermero cuando fue privado de la vida en la colonia Rosales.

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Solo hace tres días, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que como parte de los protocolos de seguridad implementados en la unidad médica de Culiacán se detectó una situación que derivó en la detención de un trabajador en el interior de las instalaciones del hospital.

Sin dar mayores detalles, a través de un comunicado hace del conocimiento que la institución colabora de manera oportuna con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y dar puntual seguimiento a las investigaciones.

Asimismo, se mantienen y fortalecen las medidas de control y vigilancia en apego a los protocolos institucionales establecidos para las unidades médicas, por lo que se exhorta tanto a la población usuaria como al personal de la institución respetar las medidas de seguridad y los principios establecidos en los códigos de conducta.