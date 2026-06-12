Matan en Poza Rica a reportero

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Xalapa, Ver.- El reportero de nota roja del periódico Vanguardia de Veracruz, Luis Ángel López, fue asesinado a tiros la madrugada del jueves; se trata del segundo comunicador muerto en la entidad durante el presente año.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera de altos niveles de inseguridad, ubicada en el norte de Veracruz.

Los informes policiales señalan que el reportero fue atacado a tiros en la avenida 20 de Noviembre de la cabecera municipal, y su cuerpo quedó tendido en la vía pública.

Luis Ángel, quien también era delegado de la organización de rescate Cruz Ambar, contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). Y es que, de acuerdo con versiones de sus compañeros, había recibido amenazas de elementos policiales estatales de esa región veracruzana, lo cual había denunciado formalmente ante el organismo.

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El periódico Vanguardia de Veracruz, donde laboraba el reportero, demandó justicia por el crimen y emitió condolencias a sus familiares.

Ante el crimen, la organización de defensa de periodistas, Artículo 19, condenó y documentó el asesinato de Luis Ángel López. "Exigimos a @FGE_Veracruz investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión", demandó.

En la ciudad de Córdoba, los comunicadores exigieron justicia por el crimen ocurrido en el municipio de Poza Rica. Durante la concentración, periodistas de distintos medios advirtieron que el homicidio representa un nuevo golpe para el ejercicio periodístico.

A principios de junio, fue privada de la libertad la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas —un organismo de defensa de comunicadores— se contabilizan entre 2005 y 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas, y se reportan cuatro desaparecidos.