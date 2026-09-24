Matizan la ley antimemes y le retiran las sanciones
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial que busca combatir la piratería, donde se matizó el artículo que pretendía sancionar con siete años de cárcel a quienes usaran la imagen gubernamental para parodias y memes.
De último momento y ante las críticas de la oposición, se modificó el artículo 403 bis de Ley Federal de Protección Industrial, para acotar que sólo se sanciona el uso de la imagen gubernamental cuando sea con fines comerciales o para cometer algún engaño o fraude con logotipos oficiales.
Sin embargo, senadores de oposición votaron en contra al considerar que la modificación no expone claramente que no sancionará a quienes utilicen la imagen gubernamental para la realización de parodias o memes.
Javier Corral, de Morena, propuso modificar el 403 bis para "establecer concretamente que esa inducción al engaño o al error a una o más personas tenga como propósito la comisión del ilícito".
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