Bloqueos ahorcan 76 puntos del país

Ciudad de México.- Transportistas y campesinos bloquearon este lunes 76 puntos en autopistas, carreteras, casetas y puentes fronterizos de al menos 19 estados del país, en demanda de seguridad en los caminos, precios justos para sus cosechas y rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Pese a los señalamientos de las autoridades federales, en el sentido que las manifestaciones obedecen a un fin político, inconformes en varios estados insistieron en que no pertenecen a ningún partido político y pidieron al gobierno no calificar su movimiento como acción partidista, sino como una demanda legítima.

Los cortes iniciaron en el centro del país, particularmente en el Estado de México e Hidalgo, en las carreteras que conectan con la CDMX. Conforme pasaron las horas se fueron extendiendo por San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Querétaro, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala y Durango.

Los estados que reportaron más puntos de bloqueo fueron Chihuahua, donde hasta las 17:00 horas se contaban ocho en seis carreteras, además de la toma de la línea ferroviaria A, México-Ciudad Juárez y el cierre de puentes internacionales en el cruce de carga Zaragoza-Ysleta y Jerónimo-Santa Teresa.

En Michoacán, hasta las 18:20 horas, el C5 del estado reportaba bloqueos en 11 puntos en ocho municipios; algunos empezaron a abrir hacia las 18:30 horas.

En Hidalgo, desde temprano, productores de la región de Tula cerraron el Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1, donde anoche instalaban casas de campaña.

En Tamaulipas se reportaron seis bloqueos. En Reynosa, las carreteras a Matamoros y Monterrey fueron cerradas y los manifestantes, productores de la región, advirtieron que se mantendrán así por tiempo indefinido, hasta que el gobierno federal resuelva la problemática que enfrenta el campo mexicano.

En Sinaloa, campesinos tomaron las casetas de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales; El Pizal, en Navolato, y la Costa Rica, de la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

En Guanajuato, agricultores realizan bloqueos totales en las carreteras federales 57, 90 y 45 en las regiones centro, sur y noreste.

Unos 100 campesinos y productores de Guerrero tomaron la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, donde atravesaron vehículos y permitieron el paso libre en otros.

Mientras que en Sonora, transportistas y productores bloquearon de forma parcial los accesos a las garitas Mariposa, en Nogales, y de Sonoyta.

A las 18:00 horas, la Guardia Nacional informó de la liberación de varios puntos, como la Autopista del Sol y la carretera Amozoc-Perote, en Puebla; Córdoba-Puebla, en Veracruz, y Querétaro-San Luis Potosí en el km 087+300, en Aguascalientes.

Hasta la noche de este lunes se mantenían cierres en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, e Hidalgo. Manifestantes amagaban con mantener la protesta 72 horas.