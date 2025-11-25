logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Viajar en tren, un atractivo turístico

Por Jesús Vázquez

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Viajar en tren, un atractivo turístico

Matehuala.- Santiago Guerrero antiguo ferrocarrilero admite que uno de los peores errores del Gobierno Federal fue acabar con Ferrocarriles Nacionales de México, en Matehuala sería un atractivo para viajar a los diferentes municipios del Altiplano, sería un buen proyecto que se pudiera hacer en Matehuala.

Expresó que antes la gente usaba el ferrocarril para viajar a los diferentes municipios del Altiplano como Cedral y Vanegas, pero es lamentable que lo hayan descontinuado, pues sería una buena atracción turística, donde muchos lo usarían tan solo por la experiencia de viajar en un tren, pues no es lo mismo este que los nuevos medios de transporte.

 Recordó que fue el expresidente Ernesto Zedillo quien privatizó los trenes, pero esto provocó que mucha gente perdiera sus empleos, refiere que él pudo alcanzar una pensión, pero hubo muchas personas que no y fueron empleos que ya no se pudieron recuperar. 

Comentó que, aunque se hable de que va regresar el tren a México, es algo muy difícil pues no será igual que antes ya que todo es eléctrico. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Declaró que trabajó 36 años en los Ferrocarriles Nacionales de México pero se acabó este medio de transporte, es algo que se extraña y es una experiencia maravillosa haber podido viajar en este tipo de transportes, pero seria una buena idea que regresaran al menos en la región Altiplano, para viajes cortos que fueran de Matehuala a Cedral, o a Villa de la Paz, y esto inclusive hubiera servido para fomentar el turismo en el altiplano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Viajar en tren, un atractivo turístico
Viajar en tren, un atractivo turístico

Viajar en tren, un atractivo turístico

SLP

Jesús Vázquez

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21
Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

SLP

Redacción

Familia queda en la calle por un incendio
Familia queda en la calle por un incendio

Familia queda en la calle por un incendio

SLP

Carmen Hernández

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025
Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

SLP

Jesús Vázquez