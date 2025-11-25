Viajar en tren, un atractivo turístico

Matehuala.- Santiago Guerrero antiguo ferrocarrilero admite que uno de los peores errores del Gobierno Federal fue acabar con Ferrocarriles Nacionales de México, en Matehuala sería un atractivo para viajar a los diferentes municipios del Altiplano, sería un buen proyecto que se pudiera hacer en Matehuala.

Expresó que antes la gente usaba el ferrocarril para viajar a los diferentes municipios del Altiplano como Cedral y Vanegas, pero es lamentable que lo hayan descontinuado, pues sería una buena atracción turística, donde muchos lo usarían tan solo por la experiencia de viajar en un tren, pues no es lo mismo este que los nuevos medios de transporte.

Recordó que fue el expresidente Ernesto Zedillo quien privatizó los trenes, pero esto provocó que mucha gente perdiera sus empleos, refiere que él pudo alcanzar una pensión, pero hubo muchas personas que no y fueron empleos que ya no se pudieron recuperar.

Comentó que, aunque se hable de que va regresar el tren a México, es algo muy difícil pues no será igual que antes ya que todo es eléctrico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaró que trabajó 36 años en los Ferrocarriles Nacionales de México pero se acabó este medio de transporte, es algo que se extraña y es una experiencia maravillosa haber podido viajar en este tipo de transportes, pero seria una buena idea que regresaran al menos en la región Altiplano, para viajes cortos que fueran de Matehuala a Cedral, o a Villa de la Paz, y esto inclusive hubiera servido para fomentar el turismo en el altiplano.