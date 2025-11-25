Inflación en SLP supera el 4%

Ciudad de México.- La inflación anual en México avanzó 3.61% en la primera mitad de noviembre, arriba del nivel estimado por analistas, pero hubo 10 ciudades con una tasa superior a 4%, que es el intervalo superior establecido por las autoridades monetarias, revelaron datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre dichas ciudades destaca Jacona, Michoacán, con un aumento anual de 4.87% en la primera quincena de este mes, la mayor alza entre las 55 urbes que evalúa el Inegi. Entre los genéricos que más se encarecieron en la localidad están servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, con aumento de 11.34%; educación, 5.9%, así como muebles, aparatos y accesorios domésticos, con 5.12%.

Le sigue en orden de importancia la capital de Oaxaca, con tasa anual de 4.79%, así como Tepatitlán, Jalisco, y Córdoba, Veracruz, ambas con 4.64%. En esas ciudades, también destaca el alza de precios en restaurantes y similares, así como gasto en salud y cuidados.

Figura Ciudad Juárez, Chihuahua, con un incremento anual de 4.50%; Matamoros, Tamaulipas, 4.38%; el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 4.28%; la capital de San Luis Potosí, 4.26%; Mérida, Yucatán, 4.04%, y Tulancingo, apenas superando 4.0%.

Al igual que en quincenas previas, las cifras de inflación en México muestran un panorama mixto, manifestó por su parte Janneth Quiroz, directora de análisis económico y bursátil de grupo financiero Monex.

El índice de precios no subyacente subió 1.93% en la primera quincena de noviembre, con lo que su alza anual fue de 1.29%, contra un aumento de 0.80% en el periodo inmediato anterior. En el indicador, los precios de productos agropecuarios retrocedieron 0.41% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.66%.

Por otro lado, destacaron las disminuciones en precios de vinos y licores, ropa, televisores, mobiliario y electrodomésticos, ante el inicio de la campaña promocional de El Buen Fin, agregó el especialista financiero.