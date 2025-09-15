México seguirá siendo libre y soberano: CSP

TOLUCA, Méx.- En el marco de las fiestas patrias, y a unas horas de conmemorar su primer Grito de Independencia y desfile militar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la libertad se conquista todos los días.

Al encabezar La Transformación Avanza en territorio mexiquense, como parte de su gira de rendición de cuentas por su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró que nuestro país seguirá siendo libre, independiente y soberano.

“Hoy, a un día de celebrar el Grito de Independencia, en este mes de la Patria, sabemos los mexicanos que la Independencia se conquista todos los días, y que nuestra mente, nuestro corazón, y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo”, expresó la Mandataria federal.

Ayer domingo 14 de septiembre, Sheinbaum Pardo llegó a su vista número 16 en las entidades federativas en su gira de rendición de cuentas por todo el país. Recordó que el 5 de octubre festejará en el Zócalo capitalino un año del segundo piso de la Cuarta Transformación de México.

“Nosotros llegamos a seguir luchando por el pueblo de México”, dijo al acusar de nueva cuenta que en el periodo neoliberal se gobernó para unos cuantos.

Reiteró que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y se redujo la desigualdad: “Todavía tenemos que seguir trabajando, porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país.

“Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”, añadió.

La Presidenta volvió a reconocer al magisterio, ante los gritos de apoyo de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y destacó el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria, en honor a las mujeres que dieron su vida “por este maravilloso país”.

Delfina Gómez, gobernadora mexiquense, agradeció a la Mandataria federal la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México: “Hoy ven con esperanza la construcción de un futuro más próspero”.

En su primer evento del domingo en Morelia, Michoacán, aseguró que la reducción de 13.5 millones de personas mexicanas en situación de pobreza en nuestro país, de 2018 a 2024, “cimbró al mundo entero”.

“Hace menos de un mes, o quizá un mes, se dio una noticia que no solamente cimbró a México, sino al mundo entero. En México, en seis años, salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanos. ¡Histórico!”, expresó.

En el mes de la Patria, la Presidenta reconoció como héroes a los connacionales en Estados Unidos, y les envió un abrazo de dignidad, amor y orgullo: “Sepan que tiene un gobierno y un pueblo que los respalda y los apoya”, les dijo.

También reconoció a los maestros de México “porque es de lo mejor que tiene nuestro país”, reiteró. “Gracias al pueblo purépecha soy lo que soy”, señaló al afirmar que en su gobierno se están desvaneciendo criterios machistas que había en la sociedad.

En su visita a Michoacán, para rendir cuentas tras su Primer Informe de Gobierno, destacó diversas obras como la modernización del puerto Lázaro Cárdenas, pavimentación y modernización de carreteras y tecnificación de distritos de riego, entre otras.