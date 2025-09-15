Menor se accidenta, conducía motocicleta

Ciudad Fernández.- Siguen los accidentes de motociclistas ahora menor que conducía una motocicleta derrapó en el Bulevar del Refugio, sufriendo varias lesiones.

Paramédicos de Protección Civil Municipal recibieron una llamada solicitando auxilio, para que acudieran a brindar atención médica a un menor de 16 años que había sufrido un accidente en el Bulevar.

Los elementos de inmediato se trasladaron al lugar del percance y brindaron los primeros auxilios al adolescente que derrapó su motocicleta debido al exceso de velocidad en que se desplazaba.

El menor resultó con lesiones leves y escoriaciones, por lo que no fue necesario trasladarlo a una clínica, corrió con mucha suerte en esta ocasión el accidentado

