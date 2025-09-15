logo pulso
A

En ningún país se hacen tantos puentes como en México. Aproveché el del 15 de septiembre y fui a pasar los días en el rancho del Potrero.

   La cenas, como siempre, sabrosísimas. Sencillas son las viandas, pero sazonadas con buena amistad y buena charla. Don Abundio cuenta:

-Rosa y yo nos hicimos novios, y al poco tiempo me invitó a comer en su casa, para presentarme a su familia. En la cena sirvieron frijoles con chile y con tortillas. Después le dijo a Rosa su papá: 

 -Trae el pollo.

   Se me hizo agua la boca. Rosa fue y trajo un pollo vivo. Lo puso en el suelo para que se comiera las migajas que habían caído de la mesa.

   Todos reímos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta. 

¡Hasta mañana!...

