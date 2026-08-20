Caen seis en posesión de "huachicol" en la Huasteca

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TAMUÍN.- Seis personas fueron detenidas cuando transportaban combustible presuntamente ilegal en el municipio de Tamuín.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la detención se deriva de las acciones de vigilancia e inteligencia y forma parte del Operativo "Huasteca Segura".

Los detenidos son Uriel "N", de 23 años; Cristian "N", de 19; Manuel "N", de 18; José "N", de 27; Ernesto "N", de 47, y Leonardo "N", de 28 años, a quienes se les aseguraron 14 bidones con aproximadamente 262 litros de combustible y cuatro tambos, además de tres vehículos en los que presuntamente se trasladaban.

Al no acreditar la procedencia ni el traslado legal del combustible, las seis personas fueron aseguradas y, junto con los hidrocarburos y las unidades, puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Dicha autoridad llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.