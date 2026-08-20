Niega RGC desperfectos en paso a desnivel frente a Fenapo

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Pese a que se reportó la proliferación de un desperfecto en el carril lateral superior del puente a desnivel del Anillo Periférico Sur y avenida de las Torres, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, negó que se haya suscitado dicha afectación en la obra inaugurada el pasado 5 de agosto.

El bache con un diámetro estimado de un metro, ubicado frente a un negocio de aceros con dirección de sur a norte, ya fue reparado, incluso los pedazos de asfalto retirado quedaron dispersos en la orilla del camino.

Cuestionado sobre la falla en la intervención recién inaugurada, el mandatario estatal aseguró que la estructura deprimida como tal no sufrió ningún daño, por lo cual, se le aclaró que el bache surgió en la parte superior, no en la zona baja de la misma.

Aseveró que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) tampoco le informó nada respecto de haber reparado o arreglado el hoyanco, brotado este miércoles en la superficie de rodamiento.

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"No, no, no (...) debió haber sido otra cosa (...) el deprimido está perfectamente bien construido (...) no, no, nada, nada (me reportó la Seduvop sobre la reparación del bache)", asumió previo a encabezar una celebración del Día de la Garnacha con habitantes de Villa de Pozos en la Fenapo.

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Si bien, han sido menores y sin afectaciones estructurales, los últimos cuatro puentes construidos en el Anillo Periférico o Circuito Potosí registraron daños como hundimientos, "chipotes" y el colapso de una escama, este correspondiente al paso superior de la calle 71.