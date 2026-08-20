logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega RGC desperfectos en paso a desnivel frente a Fenapo

El gobernador señaló que el daño no es parte de la obra ni afecta su estructura

Por Rubén Pacheco

Agosto 20, 2026 03:25 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a que se reportó la proliferación de un desperfecto en el carril lateral superior del puente a desnivel del Anillo Periférico Sur y avenida de las Torres, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, negó que se haya suscitado dicha afectación en la obra inaugurada el pasado 5 de agosto.

      El bache con un diámetro estimado de un metro, ubicado frente a un negocio de aceros con dirección de sur a norte, ya fue reparado, incluso los pedazos de asfalto retirado quedaron dispersos en la orilla del camino.

      Cuestionado sobre la falla en la intervención recién inaugurada, el mandatario estatal aseguró que la estructura deprimida como tal no sufrió ningún daño, por lo cual, se le aclaró que el bache surgió en la parte superior, no en la zona baja de la misma.

      Aseveró que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) tampoco le informó nada respecto de haber reparado o arreglado el hoyanco, brotado este miércoles en la superficie de rodamiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No, no, no (...) debió haber sido otra cosa (...) el deprimido está perfectamente bien construido (...) no, no, nada, nada (me reportó la Seduvop sobre la reparación del bache)", asumió previo a encabezar una celebración del Día de la Garnacha con habitantes de Villa de Pozos en la Fenapo.

      LEA TAMBIÉN

      No hay cifra final de inversión en el nuevo desnivel: Seduvop

      La obra vial de 1.2 kilómetros busca descongestionar el tráfico a la altura de la Fenapo

      Si bien, han sido menores y sin afectaciones estructurales, los últimos cuatro puentes construidos en el Anillo Periférico o Circuito Potosí registraron daños como hundimientos, "chipotes" y el colapso de una escama, este correspondiente al paso superior de la calle 71.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Niega RGC desperfectos en paso a desnivel frente a Fenapo
      Niega RGC desperfectos en paso a desnivel frente a Fenapo

      Niega RGC desperfectos en paso a desnivel frente a Fenapo

      SLP

      Rubén Pacheco

      El gobernador señaló que el daño no es parte de la obra ni afecta su estructura

      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP
      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP

      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Castro Barrón aseguró que el organismo en extinción no ha dejado de trabajar

      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)
      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)

      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Esto, luego de que se venció el plazo para el registro de celulares cuyo último número es cero

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire
      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      SLP

      Flor Martínez

      Se revisan alternativas con Segam y UASLP para elegir equipo adecuado y definir costos del proyecto