México rechaza uso de guantes eléctricos en redadas de ICE

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, rechazó su preocupación ante la propuesta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de implementar guantes capaces de dar descargas eléctricas en redadas antimigrantes.

CNDH advierte riesgos y abusos por guantes eléctricos

En un pronunciamiento, el organismo advirtió que estos dispositivos administran descargas eléctricas al contacto directo con la piel, lo que podría incrementar el número de abusos y de uso excesivo de la fuerza durante operativos efectuados contra migrantes que ingresaron a ese país de manera irregular.

"El uso de tales artefactos representa un riesgo significativamente mayor para mujeres embarazadas, adultos mayores, infancias, personas con dispositivos médicos implantados, que viven con condiciones cardiovasculares especiales o cualquier estado fisiológico vulnerable", alertó.

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Lamentan muertes y critican política migratoria de EE.UU.

La Comisión Nacional lamentó los recientes casos de connacionales fallecidos mientras se encontraban bajo la custodia de ICE, que suman actualmente 17 casos.

Por eso, reiteró su desacuerdo con la política migratoria adoptada por el gobierno de Donald Trump pues, alertó, compromete los derechos humanos a la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de connacionales.

"Este organismo nacional reconoce la importancia de la asistencia y protección consular que el Estado mexicano brinda a las personas connacionales en el extranjero, por lo cual subraya la importancia del papel que pueden jugar las autoridades consulares, y en su caso puedan intervenir en el marco del respeto a las soberanías de nuestros países", añadió.

La CNDH hizo un llamado a las autoridades consulares a realizar gestiones diplomáticas pertinentes, con el propósito de garantizar la protección oportuna e integral de las y los mexicanos en ese país.