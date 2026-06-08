logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CNTE mantiene huelga y sube presión

Fotogalería

CNTE mantiene huelga y sube presión

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena descarta culpar a López Beltrán por resultados en Coahuila

Se reportan diputados federales detenidos; Morena espera actas para proceder conforme a la ley.

Por El Universal

Junio 08, 2026 06:24 p.m.
A
Morena descarta culpar a López Beltrán por resultados en Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Morena descarta atribuir los resultados electorales de Coahuila a la ausencia temporal de Andrés López Beltrán, y aseguró que la decisión del dirigente morenista de retirarse de las actividades partidistas 15 días antes fue personal y merece respeto.

      Morena y resultados electorales en Coahuila 2026

      En conferencia de prensa, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que Morena esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir conclusiones sobre la elección y descartó responsabilizar a López Beltrán por el desempeño del partido en las urnas.

      "No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado 15 días antes. Es una decisión que él tomó y que la respetamos", afirmó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El líder parlamentario insistió en que el proceso electoral aún no concluye, pues falta la etapa de revisión de resultados y, en su caso, la presentación de impugnaciones por parte de Morena.

      Diputados federales detenidos y acciones legales

      En conferencia de prensa, enlistó a las y los diputados federales que presuntamente fueron privados de su libertad, y adelantó que no descartan el proceso de impugnación.

      "Yo estuve hablando con varios diputados que me estuvieron llamando, son como 15, aquí están, miren, Armando Samaniego, Corina Pizano, María Fernández, Irugami Perea, Guillermo Rendón, Cinthya Cuevas, Irma Juan Carlos, Giselle Santander, Oscar Brito, Karina Del Río, Linette Fernández, Vianey García, José Luis Sánchez, Aniceto, entre otros... obviamente nosotros veremos las acciones que corresponda hacer de acuerdo con la ley. El proceso no ha concluido, sigue la instancia, primero de verificación y luego de impugnación".

      Informó que ya habló con la diputada Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Cámara de Diputados, sobre las y los legisladores detenidos; "estoy esperando las actas. Hasta ayer creo los habían liberado por la noche a todos. Estoy esperando para hacer lo procedente".

      Pese al resultado adverso, señaló que la elección deja enseñanzas para el movimiento y reiteró que la dirigencia y el equipo jurídico de Morena analizarán los recursos que procedan conforme a la ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena descarta culpar a López Beltrán por resultados en Coahuila
      Morena descarta culpar a López Beltrán por resultados en Coahuila

      Morena descarta culpar a López Beltrán por resultados en Coahuila

      SLP

      El Universal

      Se reportan diputados federales detenidos; Morena espera actas para proceder conforme a la ley.

      Semar asegura más de 800 kilos de cocaína en Guerrero
      Semar asegura más de 800 kilos de cocaína en Guerrero

      Semar asegura más de 800 kilos de cocaína en Guerrero

      SLP

      El Universal

      Cinco personas fueron detenidas y la droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General.

      CNTE insiste en diálogo directo con presidenta Sheinbaum
      CNTE insiste en diálogo directo con presidenta Sheinbaum

      CNTE insiste en diálogo directo con presidenta Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      El dirigente Pedro Hernández Morales niega afectaciones a comercios por el plantón magisterial.

      Padres de normalistas Ayotzinapa denuncian operativo en su contra
      Padres de normalistas Ayotzinapa denuncian operativo en su contra

      Padres de normalistas Ayotzinapa denuncian operativo en su contra

      SLP

      El Universal

      Familiares de los 43 normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan durante su llegada a la Ciudad de México.